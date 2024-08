Airbus SE (ex EADS)-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung

UBS AG hat eine sorgfältige Analyse der Airbus SE (ex EADS)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 145 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. nach den unerwartet starken Ergebniskennziffern des Flugzeugbauers habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026 erhöht, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 10:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 137,56 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 9,04 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 89 747 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2024 gab die Aktie um 0,1 Prozent nach. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzkennzahlen wird am 30.10.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 16:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2024 / 16:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.