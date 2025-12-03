XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 07:32:46

Airbus senkt nach A320-Problemen Ziel für Auslieferungen 2025

DOW JONES--Airbus kann sein Ziel für die Auslieferungen im laufenden Jahr nicht halten. Wie der Konzern mitteilte, rechnet er nun wegen der Qualitätsprobleme am Rumpf einiger seiner A320-Maschinen mit der Auslieferung von rund 790 Flugzeugen in diesem Jahr. Bislang hatte Airbus die Auslieferung von 820 Maschinen angepeilt. Die Finanzziele bestätigte der Flugzeughersteller.

CEO Guillaume Faury hatte am Dienstag angekündigt, die Auswirkungen des Problems mit den Rumpfverkleidungen auf den Betrieb zu erörtern. Die Auslieferungszahlen für November seien "eher schwach" gewesen.

Airbus erwartet für 2025 weiterhin ein bereinigte EBIT von rund 7 Milliarden Euro und einen freien Cashflow vor Kundenfinanzierungen von rund 4,5 Milliarden Euro.

Die Bestellungen von Flugzeugen für November und die Auslieferungen wird Airbus am 5. Dezember veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 01:33 ET (06:33 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Shmehr Nachrichten

Analysen zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Shmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh 46,60 -1,69% Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:58 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Durchwachsene Vorgaben für den ATX -- DAX mit Mini-Plus erwartet -- Asiens Börsen entwickeln sich unterschiedlich
Der heimische Aktienmarkt hat durchwachsene Vorgaben vor der Brust. An den Aktienmärkten in Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen