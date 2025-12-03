Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|
03.12.2025 07:32:46
Airbus senkt nach A320-Problemen Ziel für Auslieferungen 2025
DOW JONES--Airbus kann sein Ziel für die Auslieferungen im laufenden Jahr nicht halten. Wie der Konzern mitteilte, rechnet er nun wegen der Qualitätsprobleme am Rumpf einiger seiner A320-Maschinen mit der Auslieferung von rund 790 Flugzeugen in diesem Jahr. Bislang hatte Airbus die Auslieferung von 820 Maschinen angepeilt. Die Finanzziele bestätigte der Flugzeughersteller.
CEO Guillaume Faury hatte am Dienstag angekündigt, die Auswirkungen des Problems mit den Rumpfverkleidungen auf den Betrieb zu erörtern. Die Auslieferungszahlen für November seien "eher schwach" gewesen.
Airbus erwartet für 2025 weiterhin ein bereinigte EBIT von rund 7 Milliarden Euro und einen freien Cashflow vor Kundenfinanzierungen von rund 4,5 Milliarden Euro.
Die Bestellungen von Flugzeugen für November und die Auslieferungen wird Airbus am 5. Dezember veröffentlichen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2025 01:33 ET (06:33 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Shmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Airbus Group NV Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Airbus Group NV Un vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Airbus Group NV Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)