Airbus- und Thales-Aktien steigen: Offenbar Sondierungsgespräche über Annäherung der Raumfahrtaktivitäten

Dem Bericht zufolge ziehen die beiden Luft- und Raumfahrtunternehmen mehrere Szenarien in Betracht, sind aber nach früheren Versuchen in den vergangenen 15 Jahren, ihre Raumfahrtaktivitäten zusammenzulegen, äußerst vorsichtig, was den Erfolg dieser Gespräche angeht.

Airbus und Thales lehnten eine Stellungnahme zu dem Bericht Dow Jones Newswires gegenüber ab.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,37 Prozent höher bei 133,92 Euro, während die Thales-Aktie an der EURONEXT in Paris 0,32 Prozent auf 154,70 Euro gewinnt.

PARIS (Dow Jones)