Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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29.07.2026 06:49:29
AirTrunk gets US$2.3 billion green loan for Johor data centre
Global coordinators that led the financing include Credit Agricole, DBS, HSBC, Sumitomo Mitsui Banking and UOBWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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