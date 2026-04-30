AIZAWA SECURITIES legte Quartalsergebnis vor

AIZAWA SECURITIES hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 21,70 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,40 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,43 Milliarden JPY ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 88,44 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 100,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7,51 Prozent auf 20,97 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte AIZAWA SECURITIES 22,68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at