aka Brands: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

aka Brands äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 132,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 128,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at