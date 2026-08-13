Akatsuki legte Quartalsergebnis vor

Akatsuki hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 59,81 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Akatsuki -80,940 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 121,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,31 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,13 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at