AKTIE IM FOKUS 2: Baywa beenden vorerst Talfahrt - Rettung in Sicht

(neu: Stützung durch Großaktionär und Kursentwicklung aktualisiert)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit der Aussicht auf Rettung des in Finanznot geratenen Agrarhandel- und Energieunternehmens BayWa haben dessen Aktien am Mittwoch den freien Fall zunächst beendet. Im späten Xetra-Handel drehten die Aktien ins Plus und schlossen 6,6 Prozent fester. Zuvor waren sie in sieben verlustreichen Handelstagen um mehr als die Hälfte eingebrochen. Am Mittwoch hatten sie vorübergehend noch mit mehr als 10 Prozent im Minus gelegen, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Für den unter Milliardenschulden leidenden Konzern ist rasche Hilfe in Sicht. Die Beteiligungsgesellschaft der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken als größter Aktionär will das Traditionsunternehmen stützen. "Wir werden uns da solidarisch zeigen, wir werden diesen Weg auch konstruktiv miteinander gehen", sagte Gregor Scheller, scheidender Vorsitzender des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), in München. Über die sich abzeichnende Lösung berichtete zuvor der Finanzinformationsdienst "Platow Brief". Dem Vernehmen nach soll der Hilfsplan in Kürze bekannt gegeben werden. Scheller nannte weder das finanzielle Volumen noch sonstige Einzelheiten.

Auslöser der jüngsten steilen Talfahrt der Baywa-Aktien war eine Unternehmensmitteilung vom Abend des 12. Juli gewesen. Da hatten die Münchener wegen ihrer prekären Finanzlage bekannt gegeben, einen Sanierungsgutachter beauftragt zu haben. Die Analysten von Warburg Research und der Privatbank Metzler reagierten darauf mit der Aussetzung ihrer Bewertung des Unternehmens. Schließlich bestimmt seither nicht mehr das operative Geschäft den Aktienkurs, sondern Nachrichten zu Finanzlage und Restrukturierung./bek/jsl/he