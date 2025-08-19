BayWa Aktie
|10,70EUR
|-0,02EUR
|-0,19%
WKN: 519406 / ISIN: DE0005194062
BayWa Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Baywa nach Halbjahreszahlen des Mischkonzerns auf "Add" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Umsatz sei wie erwartet deutlich zurückgegangen, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) ihn enttäuscht habe, schrieb Rene Rückert in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Bereinigt um nicht fortgeführte Aktivitäten habe sich die Ebitda-Marge aber ein wenig stabilisiert./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 13:25 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BayWa AG (vink. NA) Add
|
Unternehmen:
BayWa AG (vink. NA)
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
12,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
8,07 €
|
Abst. Kursziel*:
48,70%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
10,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,15%
|
Analyst Name::
Rene Rückert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BayWa AG (vink. NA)mehr Nachrichten
Analysen zu BayWa AG (vink. NA)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BayWa AG (vink. NA)
|10,70
|-0,19%
Aktuelle Aktienanalysen
