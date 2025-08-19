BayWa Aktie

10,70EUR -0,02EUR -0,19%
WKN: 519406 / ISIN: DE0005194062

BayWa Add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Baywa nach Halbjahreszahlen des Mischkonzerns auf "Add" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Umsatz sei wie erwartet deutlich zurückgegangen, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) ihn enttäuscht habe, schrieb Rene Rückert in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Bereinigt um nicht fortgeführte Aktivitäten habe sich die Ebitda-Marge aber ein wenig stabilisiert./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 13:25 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BayWa AG (vink. NA) Add
Unternehmen:
BayWa AG (vink. NA) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
8,07 € 		Abst. Kursziel*:
48,70%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
10,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,15%
Analyst Name::
Rene Rückert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BayWa AG (vink. NA)

Analysen zu BayWa AG (vink. NA)

14:14 BayWa Add Baader Bank
02.07.25 BayWa Add Baader Bank
02.12.24 BayWa Add Baader Bank
14.11.24 BayWa Add Baader Bank
30.09.24 BayWa Add Baader Bank
BayWa AG (vink. NA) 10,70 -0,19%

BayWa AG (vink. NA) 10,70 -0,19% BayWa AG (vink. NA)

