AKTIE IM FOKUS: Baywa vor weiterer Stabilisierung - Erwartet mehr Zeit und Geld

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre von BayWa können am Montag auf eine weitere Kursstabilisierung hoffen. Der angeschlagene Agrarhändler erwartet, dass die Gläubigerbanken ihm mehr Zeit und Geld geben, um seine Probleme zu lösen. Der Vorstand gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen die Unterschriften der wesentlichen kreditgebenden Banken vorliegen, teilte Baywa am Sonntagabend mit.

Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Anteilsscheine am Montag vorbörslich um rund 7 Prozent auf 13,84 Euro an. Damit würden sie allerdings in der Handelsspanne der vergangenen Tage bleiben - im bisherigen Jahresverlauf steht ein Kurseinbruch um knapp 59 Prozent zu Buche.

Am Dienstag hatten die Aktien mit einem Kurssprung auf den ersten Entwurf eines Sanierungsgutachtens reagiert. Dieser habe zwar keine Überraschungen enthalten, schrieb Analyst Rene Rückert von der Baader Bank. Er rechnet aber mit einem "Gesundschrumpfen" des Unternehmens. Rückert empfiehlt die Aktien weiter mit "Add" und einem Kursziel von 16 Euro./gl/jha/