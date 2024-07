AKTIE IM FOKUS: Kurseinbruch bei Baywa - Gutachter bestellt wegen Finanzlage

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Baywa-Aktien (BayWa) sind am Montag wegen der Finanzprobleme des Agrarhandels- und Energiekonzerns eingebrochen. So holte das in Milliardenhöhe verschuldete Unternehmen einen Sanierungsgutachter an Bord. Kurz nach dem Handelsstart ging es für den Kurs um ein Drittel nach unten auf 15 Euro. Das ist der niedrigste Stand seit 15 Jahren.

Das Gutachten soll die "angespannte Finanzierungslage" verbessern, wurde am Freitagabend nach Börsenschluss mitgeteilt. Baywa fuhr unter dem Ex-Vorstandschef Klaus Josef Lutz einen Expansionskurs auf Kredit. Der Vorstand hatte offenkundig mit langfristig niedrigen Zinsen kalkuliert und wird nun in Zeiten gestiegener Zinsen böse überrascht von der drückenden Zinslast. In den Fokus rückt ein im September 2025 auslaufender Konsortialkredit.

Durch den Kurseinbruch bekommt der Abwärtstrend, der im November 2022 beim Rekordhoch von 49,20 Euro begann, ein neues Kapitel. Der Kursverlust seither beträgt 70 Prozent.

Erstmals seit 2018 war der Kurs im Juli schon einmal kurz unter die 20-Euro-Marke gerutscht, hatte sich dann aber wieder stabilisiert. Diese Stabilisierung ist nun Geschichte./tih/ag/mis