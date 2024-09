AKTIE IM FOKUS: Mögliche Umbau-Pläne schieben BASF an - unter Dax-Favoriten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Bericht über eine mögliche Neuaufstellung von BASF hat die Aktien des Chemiekonzerns am Mittwoch angetrieben. In der Spitze stiegen sie um 5,8 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang Juni und waren einer der besten Werte im DAX. Zuletzt legten die Papiere noch um 2,4 Prozent auf 45,46 Euro zu. Damit gelang BASF auch der Sprung über die 100-Tage-Linie als charttechnischem Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend. Seit ihrem Rekordstand Anfang 2018 haben die Aktien indes mehr als die Hälfte ihres Werts verloren.

Der unter Druck stehende Chemiekonzern werde auf dem Kapitalmarkttag kommende Woche eine neue Ausrichtung mehrerer Sparten vorstellen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dabei gehe es vor allem um die Zukunft der Geschäfte Agrarchemie und Beschichtungen (Coatings). Im Vorfeld des Kapitalmarkttags hatten Investoren immer wieder hohe Erwartungen geäußert, dass der neue BASF-Chef Markus Kamieth liefern müsse.

Die mutmaßlichen Veränderungen am Portfolio seien weit größer als der Markt erwarte, kommentierte Jefferies-Analyst Chris Counihan. Die Maßnahmen dürften signifikant zu Kosteneinsparungen und Entschuldung beitragen. Außerdem könne die Neuausrichtung des Konzerns auch die Dividendenpolitik verändern.

Dem Bericht zufolge soll die Agrarchemie des Dax-Konzerns auf einen möglichen Börsengang in einigen Jahren vorbereitet werden. Laut Bloomberg schätzen Experten den Wert auf bis zu 20 Milliarden Euro. Für das Geschäft mit Beschichtungen stehen laut der Meldung möglicherweise Teilverkäufe oder der Einstieg von Partnern an. Zum kriselnden Batteriegeschäft soll es auf dem Kapitalmarkttag ebenfalls neue Aussagen geben. Dieser findet am 26. und 27. September statt./niw/gl/nas