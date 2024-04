NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Höhere Volumina seien ein positiver Aspekt der Quartalsbilanz des Chemiekonzerns gewesen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Weltweit dürfte es aber zunächst immer noch ein Überangebot an Chemikalien geben. Der neue BASF-Chef, Markus Kamieth, müsse viele kurz- und langfristige Probleme lösen./niw/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 09:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.