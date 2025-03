HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 52 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe Grund für einen optimistischen Blick auf die Aktien des Chemiekonzerns, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Die europäischen Einkaufsmanagerindizes signalisierten endlich eine Trendwende. Stützen dürften zudem das deutsche Finanzpaket für die Infrastruktur und die Entwicklung der Energiekosten. Auch die Investitionen hätten wohl den Höhepunkt schon erreicht. Der Aktienkurs preise das aber schon ein, und das Jahr 2025 dürfte noch hart bleiben. Bray senkte unter Verweis auf den schwachen US-Dollar sowie gesenkte Erwartungen für das Chemie- und Beschichtungsgeschäft seine Ergebnisschätzungen (EPS)./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2025 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





