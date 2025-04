FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BASF bei einem fairen Aktienwert von 60 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler verwies in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung auf die zum Jahresende geplante Inbetriebnahme des neuen Verbundstandorts im südchinesischen Zhanjiang. Nach Abschluss der Aufbauphase könne der Chemiekonzern wieder Maßnahmen zur Steigerung des Aktionärswerts ergreifen. Durch den Börsengang des Agrargeschäfts bis 2027 sowie den Verkauf oder die Einbringung der einzelnen Geschäftseinheiten von Surface Solutions in Gemeinschaftsunternehmen sollte die Bewertung der Aktie insgesamt steigen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 10:32 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2025 / 12:00 / MEZ





