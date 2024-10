AKTIE IM FOKUS: SDax-Aufnahme treibt Alzchem an - Vitesco und Schaeffler schwach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts des bevorstehenden Vollzugs der Übernahme von Vitesco (Vitesco Technologies) durch Schaeffler gibt es ab Mittwoch einen Neuling im SDAX. Wie am Freitagabend bekannt gegeben wurde, kommen die Papiere von Alzchem dann in den Kleinwerte-Index. Dies trieb den Kurs des Spezialchemie-Unternehmens am Montag um sechs Prozent nach oben. Vollzogen wird die Aufnahme am Dienstag nach Börsenschluss und dann wirksam im Mittwochshandel.

Die Aktie des Neulings ist seit Oktober 2017 nach der Einbringung der vorherigen Alzchem AG als Alzchem-Gruppe an der Frankfurter Börse notiert und hat zuletzt eine starke Kursentwicklung genommen. Anfang 2020 im Zuge des Corona-Crashs war der Kurs noch bis auf 11 Euro gefallen, doch Anfang des Jahres kam eine Rally in Gang mit einem Ausbruch über die 27-Euro-Marke. In der Spitze wurden zuletzt 53 Euro gezahlt, diesem Niveau kamen sie am Montag nun wieder näher.

Alzchem nimmt den Platz von Vitesco ein angesichts der Übernahme durch Schaeffler. Für die Vitesco-Aktien sank der Kurs am Montag um 2,3 Prozent nach einer mehrtägigen Erholung und Schaeffler gaben in einem allgemein schwachen Umfeld der Autobranche um 1,5 Prozent nach./tih/jha/