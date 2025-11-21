Canal+ Aktie

Canal+ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40UCY / ISIN: FR001400T0D6

Exklusivrechte 21.11.2025 16:07:39

Aktie von Canal+ von europäischen Fußballrechten angeschoben

Aktie von Canal+ von europäischen Fußballrechten angeschoben

Die Aktien des französischen Medienkonzerns Groupe Canal Plus (Canal+) bekommen am Freitag in einem schwachen Marktumfeld viel Rückenwind von einer positiven Sportrechte-Überraschung.

Die in London hauptnotierten Canal+-Aktien legen zeitweise um 5,68 Prozent auf 2,44 Pfund zu.

Das Unternehmen, das aus der Aufspaltung des Medienkonzerns Vivendi hervorgegangen war, behält in Frankreich bis ins Jahr 2031 die Exklusivrechte an den europäischen Fußball-Klubwettbewerben, darunter die Champions League als Königsklasse.

Experte Christophe Cherblanc von Bernstein Research betonte, das Ergebnis der Ausschreibung übertreffe die optimistischsten Erwartungen. Er sprach von einem "Grand Slam" in Anlehnung an den großen Wurf im Tennis, der in einer Saison für den Gewinn der vier bedeutendsten Tennis-Turniere der Welt steht. In anderen Ländern wie etwa Deutschland oder Großbritannien habe der Streaming-Anbieter Paramount+ aggressiv mitgeboten, doch in Frankreich ändere sich auf Ebene der europäischen Wettbewerbe für viele Jahre nichts am Content. Obendrein erwähnten Experten noch sinkende Kosten für die Rechte positiv.

LONDON (dpa-AFX)/tih/jha/

