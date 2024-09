Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf angesichts aktueller Daten des Marktforschers Nielsen mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Market-Perform" belassen. In den vier Wochen bis Mitte August habe der Umsatz der Hamburger deutlich angezogen, schrieb Analyst Bruno Monteyne am Freitag in seinem Kommentar zu Branchendaten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Beiersdorf-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:55 Uhr fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 127,60 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 5,80 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27 321 Beiersdorf-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2024 um 5,3 Prozent abwärts. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

