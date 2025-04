NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Hamburger hätten eine niedrig liegende Hürde locker genommen, resümierte Analyst Callum Elliott in einer ersten Reaktion am Dienstag. Am Markt existierende Sorgen um ein Erreichen der Ziele des Konsumgüterherstellers dürften sich nun zerstreuen./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 06:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2025 / 06:32 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.