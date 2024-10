Aktien-Analyse: DZ BANK bewertet Sartorius vz-Aktie

Die DZ Bank hat Sartorius nach Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 170 Euro belassen. Der Labor- und Pharmazulieferer habe die niedrigen Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Sven Kürten in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Doch trotz der leicht erholten Auftragstendenz und des gestiegenen Optimismus des Managements bleibe unklar, wie stark die Erholung ausfalle und wie gut die Wachstumsperspektiven in den kommenden Jahren seien. Vor diesem Hintergrund sei die Aktie immer noch zu teuer.

Aktienbewertung im Detail: Die Sartorius vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 15:33 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 16,1 Prozent auf 265,50 EUR zu. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 218 310 Sartorius vz-Aktien. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 20,2 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 14:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 14:30 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.