Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mittags fester

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,41 Prozent höher bei 3 597,79 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 617,469 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,353 Prozent auf 3 595,84 Punkte an der Kurstafel, nach 3 583,19 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 610,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 571,89 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 5,69 Prozent nach oben. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 25.03.2025, bei 3 797,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Stand von 3 648,19 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 25.04.2024, mit 3 266,76 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 4,69 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 905,01 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 2,19 Prozent auf 38,22 EUR), Nemetschek SE (+ 2,10 Prozent auf 112,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,07 Prozent auf 33,54 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,05 Prozent auf 57,25 EUR) und Bechtle (+ 2,03 Prozent auf 37,22 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Deutsche Telekom (-2,38 Prozent auf 31,97 EUR), ATOSS Software (-1,02 Prozent auf 136,00 EUR), freenet (-1,01 Prozent auf 35,42 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,68 Prozent auf 58,35 EUR) und Sartorius vz (-0,48 Prozent auf 228,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 394 743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 281,322 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Die Elmos Semiconductor-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 5,83 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at