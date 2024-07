Aktien-Analyse: UBS AG bewertet Commerzbank-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Commerzbank nach bislang gutem Lauf der Aktien in diesem Jahr auf "Buy" belassen. Das Kursziel passte Analyst Mate Nemes in einer am Freitag vorliegenden Studie leicht von 18 auf 18,10 Euro an. Geringfügig erhöhte Gewinnschätzungen bis ins Jahr 2026 resultierten aus einem besseren Gebührenwachstum und vorteilhaften operativen Kostenprognosen. Im zweiten Quartal erwartet er ein recht robustes Nettozinsergebnis, aber den Einfluss vieler Einmaleffekte.

Aktieninformation im Fokus: Die Commerzbank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 11:20 Uhr 0,4 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 17,38 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1 571 700 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 47,0 Prozent zu Buche. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 06:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 06:45 / GMT



