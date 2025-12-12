S&P 500

12.12.2025 09:05:38

Aktien Asien: Gewinne im Sog der Wall Street

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Sie profitierten damit von den Vorgaben der Wall Street, wo der S&P 500 ein Rekordhoch erreicht hatte.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 1,37 Prozent auf 50.836,55 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf eine Erholung der Technologiewerte. Davon habe auch die technologielastige südkoreanische Börse profitiert. Auf Wochensicht tendierte der Nikkei 225 nach dem Auf und Ab der Vortage unterdessen wenig verändert.

An den chinesischen Börsen ging es ebenfalls nach oben. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zog um 0,63 Prozent auf 4.580,95 Punkte an. Hier bremste nach Angaben der Deutschen Bank die Schwäche der Halbleiterhersteller etwas. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte stärker um 1,58 Prozent auf 25.932,78 Punkte. Im Vergleich zur Vorwoche tendierte der Index allerdings etwas leichter.

Australische Aktien schlossen an die Vortagesgewinne an, nachdem die Zinssorgen etwas nachgelassen hatten. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) gewann 1,22 Prozent auf 8.697,27 Punkte. Auf Wochensicht bewegten sich australische Aktien damit leicht aufwärts./mf/men

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX im Plus -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag wenig bewegt, während der deutsche Leitindex moderate Zuschläge verzeichnet. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
