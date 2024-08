Aktien Europa Schluss: Vorsichtiger Wochenstart

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Zu Beginn der neuen Handelswoche haben sich die Anleger an den europäischen Aktienmärkten nicht eindeutig positioniert. Der EuroStoxx 50 machte am Montag im Verlauf Ausflüge ins Plus und auch etwas tiefer ins Minus und ging schließlich 0,07 Prozent tiefer bei 4.671,88 Punkten aus dem Handel.

Auf Länderebene verzeichneten einige Börsen jedoch Gewinne. So ging es für den britischen FTSE 100 um 0,52 Prozent auf 8.210,25 Punkte nach oben. Der schweizerische Leitindex SMI legte um 0,07 Prozent auf 11.873,71 Zähler zu.

"Die Aktienmärkte versuchen im Augenblick, wieder zur Normalität zurückzukehren", schrieb Analyst Christian Henke vom Handelshaus IG mit Blick auf die jüngsten Turbulenzen, nachdem vor einer Woche massive Kurseinbrüche vor allem in Tokio die Anleger geschockt hatten. Angesichts der zuletzt auch aufgeflammten Rezessionssorgen wird nun auf wichtige US-Konjunkturdaten gewartet, die in den kommenden Tagen veröffentlicht werden./tih/he