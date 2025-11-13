DAX 40

24 381,46
293,40
1,22 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
13.11.2025 08:24:38

Aktien Frankfurt Ausblick: Rekord kommt in Sichtweite - US-Shutdown beendet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit dem Ende des langen Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) rückt der DAX seinem Rekord von Anfang Oktober immer näher. Eine Stunde vor Handelsbeginn am Donnerstag signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,29 Prozent auf 24.451 Punkte. Damit sind es noch etwas mehr als 300 Punkte bis zu seinem Höchststand bei 24.771 Punkten.

Nach 43 Tagen ist der bisher längste Shutdown durch die Unterschrift des Präsidenten unter den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt beendet. Der Etat gilt aber nur bis Ende Januar. Wenn bis dahin kein regulärer Haushalt verabschiedet werden kann, könnte es ab Februar erneut zu einem Shutdown kommen.

Die Börsen hatten die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns in den vergangenen Tagen bereits gefeiert. Dem US-Leitindex Dow Jones gelang am Vorabend ein Rekord. Der Dax zeigt sich im Wochenverlauf ähnlich stark.

Am Donnerstag legen noch einmal viele Unternehmen Geschäftszahlen vor. Aus dem Dax sind es die Deutsche Telekom, Merck und Siemens. Dazu kommen zig Unternehmen aus dem MDAX und SDAX.

Die Zahlen der Deutschen Telekom bezeichnete ein Händler als solide. Zusammen mit der erhöhten Prognose sollte dies den Kurs erst einmal weiter stützten. Auf Tradegate gewannen die T-Aktien vorbörslich 1,8 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA (Merck) verdiente im dritten Quartal trotz hoher Belastungen durch negative Währungseffekte überraschend viel. Vorbörslich ging es auf Tradegate um 2,7 Prozent hoch.

Siemens (Siemens) verloren 2,7 Prozent auf Tradegate. Die Resultate seien "okay", sagte ein Börsianer. Der Gewinnausblick sehe aber zunächst etwas mau aus. Im Blick steht Siemens auch wegen der Abspaltung der Medizintechniktochter Siemens Healthineers.

Die Papiere des Leasinganbieters grenke gewannen 6,6 Prozent auf Tradegate. Die Markterwartungen lägen bereits am unteren Ende der Prognose, hieß es aus dem Handel./ajx/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 381,46 1,22%
Dow Jones 48 254,82 0,68%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor festerem Start -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt werden am Donnerstag moderate Gewinne erwartet. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen