Aktien Frankfurt Ausblick: Weiter auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt dürften am Freitag die wichtigsten Indizes an ihren jüngsten Stabilisierungskurs anknüpfen. Der X-Dax (DAX 40) als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,23 Prozent auf 16 605 Punkte. Der Leitindex der Eurozone , der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50), wurde am Morgen rund 0,3 Prozent höher erwartet.

Nach der Börsenrally zum Jahresende 2023 hatten zuletzt die schwindenden Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen die Kurse wieder ausgebremst. Einen ersten Stabilisierungsversuch hatte der deutsche Leitindex dann am Donnerstag nach drei Verlusttagen in Folge unternommen. Auf Wochensicht deutet sich für das Börsenbarometer noch ein Minus an. Am Mittwoch war der Dax auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember gefallen.

Unterstützung kommt vor dem Wochenende von freundlichen US-Börsen, die am Vortag im späten Handel merklich zugelegt hatten - mit einem Rekordhoch im technologielastigen NASDAQ 100.

Im Tagesverlauf sollten Anleger zum ersten kleineren Verfallstermin von Optionen dieses Jahres noch die Marke von 16 500 Punkten im Dax im Auge behalten, merkte Börsenbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwaltern QC Partners an. "Hier werden auf der Call- und der Put-Seite größere Bestände fällig."

Auf Seite der Unternehmen stehen BASF im Mittelpunkt. Der Chemiekonzern hatte überraschend am Morgen vorläufige Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Für den Dax-Konzern war 2023 zwar mit einem positiven Nachsteuerergebnis in dreistelliger Millionenhöhe wieder besser verlaufen, nachdem 2022 noch ein hoher Verlust angefallen war. Damit verfehlten die Ludwigshafener jedoch die Erwartungen am Markt deutlich. Auch der Umsatz und das bereinigte Betriebsergebnis enttäuschten. Vorbörslich geriet die Aktie unter Druck: Auf der Handelsplattform Tradegate verlor das Papier zuletzt knapp ein Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Daneben sollten Anleger den zuletzt freundlichen Techsektor im Auge behalten. Infineon-Papiere (Infineon) etwa kletterten am Morgen erneut vorbörslich deutlich. Chipwerte hatten am Vortag bereits vom positiven Ausblick des Branchenriesen TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) aus Taiwan profitiert./tav/jha/