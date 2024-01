Aktien Frankfurt: SAP-Rekordjagd treibt Dax auf Zweiwochenhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter dem Einfluss starker Quartalsbilanzen großer Technologiekonzerne hat der Dax (DAX 40) zur Wochenmitte wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der deutsche Leitindex gewann zur Mittagszeit 1,08 Prozent auf 16 806,06 Punkte. Für den MDAX ging es um 1,25 Prozent auf 26 160,78 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) legte um 1,5 Prozent zu.

Der Dax schaffte es am Mittwoch über die Marke von 16 750 Punkten, die in den vergangenen beiden Wochen ein Widerstand war. Laut Marktexperte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets ist dies eine wichtige Hürde, über der es aus technischer Sicht weiter nach oben gehen könnte. Trotz neuer Rekorde an der Wall Street habe die Kraft für eine nachhaltige Überwindung dieser Linie bislang gefehlt. Zur Bestmarke bei knapp über 17 000 Punkten fehlen dem Dax noch etwa 200 Punkte.

Mit den Kursgewinnen bewegt sich der Dax weiter im Schatten der tonangebenden US-Börsen. Laut Mark Haefele von der UBS haben dort aufgestellte Rekorde unter den Anlegern häufig die Sorge zur Folge, dass die Märkte vielleicht ihren Höhepunkt erreicht haben. "Unsere Analyse zeigt aber, dass solche Sorgen in der Regel nicht berechtigt sind", so der Experte. Die Historie zeige, dass die Renditen in den Folgejahren positiv sind.

Treiber der guten Stimmung war am Mittwoch die Berichtssaison mit positiven Nachrichten vor allem aus dem Technologiesektor. Diese kamen zum einen aus den USA, wo am Vorabend nach dem Börsenschluss der Streamingkonzern Netflix mit seinen Quartalszahlen überzeugen konnte. Hierzulande prägte vor allem SAP (SAP SE) das Bild mit starken Resultaten und einer weiteren Bestmarke.

SAP als größtes Schwergewicht im Dax setzte seinen Rekordlauf am Mittwoch mit einem Kurssprung um zuletzt sechs Prozent fort. Der Softwarekonzern hat im Schlussquartal im Tagesgeschäft mehr verdient als gedacht, einen starken Ausblick gegeben und außerdem angekündigt, dass er in einem Großumbau die Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz (KI) pushen will. CMC-Experte Stanzl sah in diesem Trendthema den wichtigsten Stimmungstreiber.

Noch etwas mehr Schwung gab es bei Siemens Energy, einer im Dax aber eher gering gewichteten Aktie. Sie setzten ihre Erholung mit einem Plus von 7,5 Prozent und dem höchsten Niveau seit August fort. Der Energietechnikkonzern schnitt im ersten Geschäftsquartal besser ab als erwartet. Dass er beim Ausblick vorsichtig bleibt, trübte das Bild unter den Anlegern nicht.

Gute Nachrichten kamen im Tech-Bereich auch vom Chipausrüster ASML (ASML NV), der ein unerwartet starkes Schlussquartal mit deutlich anziehenden Aufträgen verzeichnete. Dies half auch dem deutschen Branchenunternehmen Aixtron (AIXTRON SE), dessen Papiere fast vier Prozent zulegten. In der Chipbranche selbst zögerten die Anleger aber nach enttäuschenden Zahlen des US-Konzerns Texas Instruments. Titel von Infineon schafften es zuletzt aber knapp mit 0,1 Prozent ins Plus.

Von Puma (PUMA SE) kamen hingegen schlechte Nachrichten. Die Aktie sackte nach der Vorlage von Eckdaten für 2023 um sechs Prozent ab und belastete damit auch den Konkurrenten adidas, dessen Kurs trotz einer positiven Empfehlung der Investmentbank Oddo BHF um ein Prozent fiel. Puma stellte für das Schlussquartal Ergebnisse unter den Analystenschätzungen in Aussicht, weil die Geschäftsentwicklung von der außergewöhnlichen Abwertung des argentinischen Peso betroffen sei.

Analystenkommentare bewegten auch: LEG (LEG Immobilien) fiel im MDax positiv auf mit einem Anstieg um 4,3 Prozent. Als Grund dafür galt eine Hochstufung durch die Investmentbank Exane BNP. Aktien aus dem Immobiliensektor waren am Mittwoch aber generell wieder europaweit gefragt.

Das Gegenteil war mit einem Abschlag von 2,3 Prozent bei Siltronic der Fall: Der Waferkonzern wurde von der UBS nach guter Kursentwicklung zum Verkauf empfohlen. Experte Francois-Xavier Bouvignies sieht in dem Papier zu viel Optimismus für einen Aufwärtszyklus eingepreist./tih/jha/