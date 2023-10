AKTIEN IM FOKUS: Rückläufige Kundenzahl schmeckt Hellofresh-Anlegern gar nicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Laut Analysten enttäuschende Kundenzahlen von HelloFresh haben den Kurs der Aktien am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Mit einem Absturz von fast 13 Prozent auf 21,20 Euro setzten die Papiere die Verluste der vergangenen sechs Wochen beschleunigt fort. Und zogen auch die Papiere von Delivery Hero und Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) um jeweils knapp drei Prozent mit nach unten.

Expertin Nizla Naizer von der Deutschen Bank nannte die Kundenzahl von Hellofresh im dritten Quartal "etwas enttäuschend". Mit 7,07 Millionen aktiven Nutzern liege sie unter der Zahl des Vorquartals von 7,30 Millionen. Der Rückgang der wichtigen Kennziffer sei mit 230 000 Nutzern zwar deutlich geringer als im zweiten Quartal, als netto noch 810 000 Kunden abgewandert seien; sie habe aber im dritten Quartal mit einer stabilen oder leicht steigenden Basis gerechnet.

"Die gesteigerten Marketingausgaben im September nach der Sommerferienzeit zahlten sich offensichtlich nur bedingt aus", schloss Analyst Thomas Maul von der DZ Bank angesichts rückläufiger Kundenzahlen. Treiber für das Umsatzwachstum im dritten Quartal sei zuvorderst ein höherer durchschnittlicher Bestellwert der Nutzer von Kochboxen gewesen.

Mit dem Kursrutsch von Hellofresh fielen die Papiere erstmals seit drei Monaten wieder unter die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage. Diese verläuft bei 23,64 Euro und gilt als charttechnischer Indikator für den längerfristigen Trend. Das Jahreshoch hatten Hellofresh Mitte September erreicht bei 34,36 Euro. Seitdem steht ein Verlust von fast 40 Prozent zu Buche./bek/ajx/jha/