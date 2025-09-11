Just Eat Takeaway.com Aktie

20,17EUR -0,01EUR -0,05%
Just Eat Takeaway.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASAC / ISIN: NL0012015705

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.09.2025 10:32:52

Just Eat Takeawaycom Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20,30 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Essenslieferdienst Just Eat drehen sich die Fragen um die derzeitigen Trends in den verschiedenen Weltregionen sowie die Übernahme durch den Tech-Investor Prosus./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Just Eat Takeaway.com Market-Perform
Unternehmen:
Just Eat Takeaway.com 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
20,30 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
20,23 € 		Abst. Kursziel*:
0,35%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
20,17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,64%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Just Eat Takeaway.commehr Nachrichten