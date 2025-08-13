Just Eat Takeaway.com Aktie

20,07EUR -0,03EUR -0,15%
WKN DE: A2ASAC / ISIN: NL0012015705

Just Eat Takeawaycom Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway anlässlich der Zustimmung aus Brüssel für die Übernahme durch Prosus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,30 Euro belassen. Die Anleger von Just Eat Takeaway hätten nun bis zum 1. Oktober Zeit, die Offerte der niederländischen Internetholding anzunehmen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Just Eat Takeaway.com Neutral
Unternehmen:
Just Eat Takeaway.com 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
20,30 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
20,17 € 		Abst. Kursziel*:
0,64%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
20,07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,15%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

