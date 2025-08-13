ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway anlässlich der Zustimmung aus Brüssel für die Übernahme durch Prosus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,30 Euro belassen. Die Anleger von Just Eat Takeaway hätten nun bis zum 1. Oktober Zeit, die Offerte der niederländischen Internetholding anzunehmen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.