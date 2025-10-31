|
Aktien New York: Amazon und Apple geben US-Börsen Auftrieb
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Techgiganten Amazon und Apple haben mit ihren Quartalsberichten und Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung am Freitag wieder für gute Stimmung am US-Aktienmarkt gesorgt. Vor allem die stark mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Indizes (NASDAQ Composite Index), aber auch der marktbreite S&P 500 legten zu.
Nachdem bereits Microsoft am Vortag einen Rekordgewinn gemeldet habe, seien nun Amazon und Apple diesem Beispiel gefolgt, schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Allerdings", so ergänzte er, "sind diese Gewinne auch bitter nötig, denn mit der jüngsten Rally sind die Bewertungen am US-Aktienmarkt deutlich gestiegen."
Der Auswahlindex NASDAQ 100 gewann im frühen Handel 1,0 Prozent auf 25.977 Punkte und der S&P 500 stieg um 0,5 Prozent auf 6.859 Punkte. Für den stark mit Standardwerten bestückten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial ging es um 0,2 Prozent auf 47.625 Zähler nach oben./ck/he
