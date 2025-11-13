NASDAQ Composite Index

22 870,36
-536,10
-2,29 %
13.11.2025 14:28:38

Aktien New York Ausblick: Auf Dow-Rekord folgt Atempause

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch des Leitindexes Dow Jones Industrial zur Wochenmitte dürften die Investoren am Donnerstag einen Gang herunterschalten. Gut eine Stunde vor der Startglocke hielten sich die Kursbewegungen im vorbörslichen Handel in Grenzen. Der Broker IG berechnete den Dow moderat im Minus bei 48.215 Punkten. Der Nasdaq 100 Index (NASDAQ 100) wurde ebenfalls leicht im Minus indiziert bei 25.490 Zählern.

Die Investoren hatten am Vortag vor allem auf Standardwerte gesetzt und die als hoch bewertet geltenden Tech-Aktien mehrheitlich gemieden. Das hatte den Dow auf eine Höchstmarke von 48.431 Punkten steigen lassen, während die stärker von den Tech-Schwergewichten dominierten Börsenbarometer S&P 500 und Nasdaq 100 auf der Stelle traten.

Unterdessen ist der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte beendet. Präsident Donald Trump setzte mit seiner Unterschrift den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt in Kraft und beendete damit nach 43 Tagen den sogenannten Shutdown. Börsianer müssten nach dem Shutdown-Ende damit rechnen, dass es aus den USA auch wieder schlechte Konjunkturdaten geben könne, sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

Im vorbörslichen Handel am Donnerstag stiegen Cisco-Aktien (Cisco) um 6,5 Prozent. Der Netzwerk-Ausrüste blickt nach einem überraschend gut verlaufenen ersten Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr.

Die Papiere von Walt Disney verloren 5 Prozent. Der Unterhaltungsriese verpasste im vierten Geschäftsquartal mit dem Umsatz die Erwartungen von Analysten. Zudem dürften hohe Kosten für neue Filme das laufende Quartal belasten.

Daneben bewegten Analystenkommentare die vorbörslichen Kurse. Nike verteuerten sich um 2,8 Prozent, sie profitierten von einer Hochstufung auf "Overweight" durch die Großbank Wells Fargo. Aktien von Dollar Tree fielen dagegen um 3 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Anteile des Einzelhändlers gleich um zwei Stufen von "Buy" auf "Sell" gesenkt hat./bek/jha/

