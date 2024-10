Aktien New York Ausblick: Dow knapp im Minus erwartet - Tech-Werte im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienmärkte dürften ohne Schwung und ohne klare Richtung in die neue Börsenwoche starten. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer auf 42.793 Punkte. Den NASDAQ 100 erwartet IG indes 0,3 Prozent im Plus bei 20.335 Punkten.

Dank eines vielversprechenden Auftakts in die Quartalsberichtssaison der Unternehmen hatte die Wall Street am Freitag ihren Rekordlauf fortgesetzt. Sowohl der Dow als auch der marktbreite S&P 500 erreichten Bestmarken. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 kam dagegen kaum vom Fleck.

Nun warteten die Anleger darauf, dass weitere Unternehmensergebnisse ihre Wetten auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft bestätigen, hieß es. Ferner richteten sich die Blicke zunehmend auf die US-Präsidentschaftswahlen. "Es bleibt ungewiss, ob der Markt das Jahr so stark beenden wird, wie er es begonnen hat, und ob der Zinslockerungstrend den Aktien wesentliche Impulse verleihen wird", bemerkten Ökonomen der National Bank of Canada.

Der kriselnde Boeing-Konzern sieht einen Abschreibungsbedarf von fünf Milliarden Dollar und streicht rund zehn Prozent seiner Arbeitsplätze. Zudem gab der Flugzeugbauer vorläufige Eckdaten zum dritten Quartal bekannt. So dürfte der Umsatz bei 17,8 Milliarden Dollar liegen, das ist fast eine Milliarde weniger als bisher von Experten erwartet wurde. Der Verlust je Aktie soll knapp 10 Dollar betragen. Die Boeing-Aktien fielen im vorbörslichen Handel um 1,9 Prozent.

Die Papiere der Krypto-Plattform Coinbase stiegen vorbörslich um 3,1 Prozent. Sie profitierten davon, dass sich die wichtigste Kryptowährung Bitcoin weiter erholte und sich nun wieder der Marke von 65.000 US-Dollar nähert.

Die Aktien von Caterpillar büßten vorbörslich 2,0 Prozent ein, nachdem Morgan Stanley sie auf "Underweight" herabgestuft hatte. Die Analysten der Investmentbank betrachten den Baumaschinenkonzern mit Vorsicht und verwiesen auf eine Diskrepanz zwischen den Fundamentaldaten und dem Aktienkurs.

Die Titel von SentinelOne (SentinelOne A) verteuerten sich vorbörslich um 5,3 Prozent. Die Analysten von Piper Sandler stuften die Papiere des Anbieters von Cybersicherheitssoftware von "Neutral" auf "Overweight" hoch./edh/jha/