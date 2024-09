Aktien New York Ausblick: Weitere moderate Gewinne - Dow hat Rekord im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern nach der jüngsten Rekordjagd am Freitag auf weitere Gewinne zu. Preisdaten gaben den Aktienkursen moderat positive Impulse.

Gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 42.265 Punkte, womit ihm rund 35 Punkte zum jüngsten Rekord fehlen. Den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 sieht IG 0,1 Prozent höher bei 20.144 Punkten.

Tags zuvor hatten beide Indizes - anders als der marktbreite S&P 500 - trotz Kursgewinnen Bestmarken verpasst. Vor allem dem Nasdaq 100 fehlt bis dahin noch ein gutes Stück. Für die zu Ende gehende Woche zeichnen sich für Dow und Nasdaq 100 Gewinne von 0,5 beziehungsweise 1,8 Prozent ab.

In den USA sind die Konsumausgaben im August gegenüber dem Vormonat weiter gestiegen - aber weniger als von Analysten erwartet. Der Anstieg des PCE-Deflators der persönlichen Konsumausgaben - das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed - blieb ebenfalls hinter den Prognosen zurück. Damit steht der an den Börsen erhofften, weiteren US- Zinssenkung im November nichts im Wege. Nach dem Handelsstart steht noch der von der Universität Michigan ermittelte Stimmungsindex für den September auf der Agenda.

Die Aktien der Warenhauskette Costco (Costco Wholesale) verloren nach vollständigen Geschäftszahlen vorbörslich 0,7 Prozent auf 895,50 US-Dollar. Damit dürften sie ihre jüngste Konsolidierung auf hohem Niveau fortsetzen - vor zwei Wochen hatten sie mit fast 924 Dollar einen Rekordwert erreicht. Die überraschend gute Gewinnentwicklung im vergangenen Quartal half dem Aktienkurs nicht. Zur Umsatzentwicklung hatte sich Costco bereits früher geäußert./gl/jha/