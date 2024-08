Aktien New York: Ausverkauf geht weiter - vor allem an der Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Verkaufswelle an den US-Märkten ist am Montag weiter gerollt. Vor allem an der zuvor gut gelaufenen Technologiebörse Nasdaq setzte sich die Talfahrt schwungvoll fort. Die Sorgen über eine drohende Rezession in den USA hatten schon zuletzt die zunehmenden Hoffnungen auf eine Zinssenkung im September in den Hintergrund gedrängt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte in der ersten Handelsstunde 2,33 Prozent auf 38.809,67 Punkte ein. Damit steuert er auf den dritten Verlusttag in Folge zu. Ähnlich sieht es bei den anderen Indizes aus: Für den marktbreiten S&P 500 ging es zu Wochenbeginn um 2,89 Prozent auf 5.191,82 Punkte nach unten.

Der Auswahlindex NASDAQ 100 sackte um 3,17 Prozent auf 17.856,37 Punkte ab. Ihn belastete vor allem die anhaltende Schwäche von Chipwerten wie NVIDIA. Sie waren dank KI-Fantasie in der jüngeren Vergangenheit stark gestiegen und geraten nun entsprechend besonders stark unter Druck./gl/he