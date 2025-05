Aktien New York: Dämpfer für Trumps Zölle verpufft nahezu an den Börsen

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein gerichtlicher Dämpfer für die radikale US-Zollpolitik hat am Donnerstag die Anleger am New Yorker Aktienmarkt nur kurz für gute Stimmung gesorgt. So grenzten die konjunktursensiblen Technologiewerte anfängliche deutliche Gewinne schnell ein. Die Standardwerte hatten sich bereits zu Handelsbeginn wenig bewegt gezeigt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verharrte zuletzt nahezu bei 42.101,66 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,2 Prozent auf 5.902 Punkte zu. Für den technologielastigen und damit besonders konjunkturabhängigen NASDAQ 100 ging es um 0,2 Prozent auf 21.356 Punkte nach oben.

Das Bundesgericht für internationalen Handel in New York hatte der Regierung von US-Präsident Donald Trump untersagt, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Damit erleidet Trumps Konfrontationskurs in der Handelspolitik, der die Finanzmärkte zuletzt immer wieder durcheinander gewirbelt hatte, zwar einen Rückschlag. Der Fall wird aber aller Voraussicht nach durch die Instanzen gehen.

Beobachter schließen deshalb nicht aus, dass ein Berufungsgericht die Maßnahmen vorläufig wieder in Kraft setzt. Bis dahin bleibt die handelspolitische Lage angespannt.

Dies verdeutlichen auch die Stellungnahmen zum Gerichtsurteil von Trumps Handelsberater Peter Navarro sagte dem Nachrichtensender Bloomberg TV: "Wenn jemand glaubt, die Regierung sei davon überrascht worden, irrt er sich. Nichts hat sich wirklich geändert."