Aktien New York: Dow erstmals über 41.000 Punkten - Ausverkauf bei Tech-Aktien

NEW YORK (dpa-AFX) - Dem Dow Jones Industrial ist am Mittwoch erstmals über 41.000 Punkte geklettert. Zuletzt verzeichnete er einen Anstieg um 0,35 Prozent auf 41.096,01 Punkte. Damit verringerte er seinen seit Jahresbeginn deutlichen Rückstand auf die anderen Indizes weiter. Am Vortag hatte der Dow mit plus 1,85 Prozent den größten Tagesgewinn seit Anfang Juni eingefahren.

Beim jüngst ebenfalls rekordfreudigen, marktbreiten S&P 500 stand zur Wochenmitte hingegen ein Minus von 1,02 Prozent auf 5.609,34 Punkte zu Buche. Der Auswahlindex NASDAQ 100 sackte gar um 2,14 Prozent auf 19.962,22 Zähler ab - tags zuvor hatte er es auf den letzten Metern noch knapp in positives Terrain geschafft. In beiden Indizes belasteten die deutlichen Kursabschläge von Technologieriesen und Halbleitertiteln.

Starke US-Wirtschaftsdaten wirkten offenbar als Stimmungsdämpfer für die besonders zinssensiblen Tech-Werte. Denn eine gute Konjunkturentwicklung könnte die Inflation wieder anheizen und die erhoffte baldige Zinssenkung der US-Notenbank verzögern./gl/he