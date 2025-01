Aktien New York: Dow mit leichtem Auftrieb - Tech-Werte stärker

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag von ihren moderaten Verlusten zum Jahresstart erholt. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,40 Prozent höher bei 42.561,53 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,75 Prozent auf 5.912,33 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,09 Prozent auf 21.203,42 Punkte nach oben.

Ähnlich wie am Vortag könnte der anfängliche Optimismus aber schnell wieder verfliegen, befürchtet Marktexpertin Susannah Streeter vom britischen Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Am Donnerstag hatten die US-Leitindizes ihre deutlicheren Anfangsgewinne schnell eingebüßt und im Minus geschlossen. Damit knüpften sie an ihre jüngste Schwäche an und verzeichneten die längste Verlustserie seit April./edh/he