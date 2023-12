Aktien New York: Dow stagniert weiter - KI-Aktien stützen Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben am Donnerstag zum Handelsstart vor allem Technologieaktien zugelegt. Bei diesen sorgt einmal mehr das Thema Künstliche Intelligenz (KI) für Optimismus. Die Kursgewinne der beiden KI-Titel AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) sorgten beim technologielastigen NASDAQ 100 für Rückenwind, der um 0,92 Prozent auf 15 934 Punkte stieg.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) lag indes mit 0,04 Prozent nur moderat im Plus bei 36 070 Punkten. Seine wochenlange Rally war zuletzt ins Stocken geraten, der Dow hatte in den vergangenen drei Sitzungen jeweils leicht nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 stieg am Donnerstag um 0,52 Prozent auf 4573 Zähler./bek/jha/