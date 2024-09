Aktien New York: Hohe Gewinne und neue Rekorde - Zinsfreude nun auch in New York

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Aktienmärkte haben am Donnerstag etwas verzögert die deutliche US-Leitzinssenkung vom Vortag gefeiert. Bereits zum Börsenstart erreichte der Leitindex Dow Jones Industrial den vierten Handelstag in Folge einen Rekord. Zuletzt gewann er 1,47 Prozent auf 42.113,66 Punkte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,97 Prozent auf 5728,72 Punkte hoch, nachdem er ebenfalls schon früh eine neue Bestmarke aufgestellt hatte. Der technologielastige NASDAQ 100 zog dank starker Halbleitertitel sogar um 3,03 Prozent auf 19.930,76 Zähler an. Er blieb damit aber von einem neuen Rekord noch ein Stück weit entfernt.

Tech-Unternehmen gelten wegen ihres im Vergleich zu traditionelleren Branchen tendenziell höheren Kapitalbedarfs zur Wachstumsfinanzierung als besonders zinssensibel. Das gilt gerade für Chip- und Softwarekonzerne wie NVIDIA und Microsoft, die viel Geld in das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) investieren.

Am Mittwoch hatte die Zinssenkung der US-Notenbank Fed die Anleger in New York nur kurz euphorisiert. Dann setzten Gewinnmitnahmen ein, welche die Indizes moderat ins Minus drückten. Die Investoren in Asien und Europa hatten nach dem Zinsentscheid etwas mehr Zeit, diesen einzuordnen, und reagierten am Donnerstag mit kräftigen Aktienkäufen.

Angesichts der abflauenden Inflation hatte sich die Fed für einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte entschieden und so ihren geldpolitischen Kurswechsel eingeleitet. Damit werden Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anleihen attraktiver.

Die Zinsentscheidung habe mit Blick auf den Umfang der Senkung schon eine gewisse Überraschung für viele Marktbeobachter gebracht, schrieb Analyst Tobias Basse von der Landesbank NordLB und ergänzte: "Die US-Geldpolitiker haben den großen Zinsschritt nach unten in der Tat gewagt."

Damit wirkt die Notenbank Basse zufolge jetzt zwar ziemlich nervös, was an den Märkten perspektivisch noch Sorgen bezüglich der US-Konjunktur auslösen könnte. Der Fed-Chef sei diesen Bedenken aber mit seinen Anmerkungen vorausschauend sehr effektiv entgegentreten.

Im Nasdaq 100 belegten mehrere Chiphersteller und -ausrüster am Donnerstag vordere Plätze. Die in New York gelisteten Anteilsscheine des Ausrüsters ASML gewannen 6,2 Prozent, während es für das KI-Vorzeigeunternehmen Nvidia und den Branchenkolegen AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) um 5,3 beziehungsweise 7,2 Prozent bergauf ging.

Die Aktien von Mobileye sprangen um 16,5 Prozent hoch. Der angeschlagene Chipkonzern Intel hatte mitgeteilt, dass er derzeit keine Pläne zur Veräußerung seiner Mehrheitsbeteiligung an dem israelischen Spezialisten für autonome Fahrtechnologien und Fahrassistenzysteme habe. Die Intel-Titel gewannen mit der positiven Branche 3,5 Prozent.

Die Papiere von DoorDash legten um 3,7 Prozent zu. Das Analysehaus BTIG hatte eine Kaufempfehlung für die Anteilsscheine des Essenslieferanten ausgesprochen. Eine Überprüfung der Absatzkanäle weise auf eine anhaltende Stärke der Geschäfte hin, hieß es. Zudem würden die längerfristigen Kurstreiber unterschätzt.

Für Darden Restaurants ging es um 8,9 Prozent hoch. Die Restaurantkette berichtete eine neue Kooperation mit dem Fahrdienstleister Uber sowie eine Umsatzerholung für das vergangene Quartal. Die Uber-Titel gewannen 3,1 Prozent.

Dagegen sackten die Aktien von Steelcase um gut 6 Prozent ab. Die Umsatzprognose des Büromöbelproduzenten war hinter der Markterwartung zurückgeblieben./gl/nas