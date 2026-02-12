|
Aktien New York: Indizes im Plus
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach drei Handelstagen mit nur geringfügigen Bewegungen hat der New Yorker Aktienmarkt zum Start am Donnerstag moderate Gewinne verbucht. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg wenige Minuten nach dem Auftakt um 0,53 Prozent auf 50.389 Punkte.
Der von Tech-Schwergewichten geprägte NASDAQ 100 legte um 0,27 Prozent auf 25.270 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,38 Prozent auf 6.968 Zähler an.
Der US-Aktienmarkt bewegt sich auf Rekordniveau. Er profitiert nicht nur von der Aussicht auf sinkende Zinsen und von der robusten Wirtschaft, sondern auch von der Hoffnung auf sprudelnde Gewinne mit Künstlicher Intelligenz (KI). Doch zuletzt hat sich gezeigt, dass der Einsatz von KI auch traditionelle Geschäftsmodelle in vielen Branchen gefährden kann. Entsprechend hoch ist derzeit die Unsicherheit unter den Anlegern./ajx/he
