Aktien New York: Kurse bleiben lethargisch am Tag des US-Zinsentscheids

NEW YORK (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor dem mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheid haben sich die Anleger in New York am Mittwoch weiter nicht aus der Deckung gewagt. Bei den Experten gehen die Meinungen darüber auseinander, wie stark die amerikanische Notenbank Fed ihre Geldpolitik lockern wird. Trotz erneut guter amerikanischer Konjunkturdaten hoffen viele Investoren weiter auf eine deutliche Zinssenkung .

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 41.568,17 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es derweil um 0,04 Prozent auf 5.636,93 Punkte hoch. Beide Indizes hatten bereits am Vortag nach Rekorden unter Gewinnmitnahmen gelitten und kaum verändert geschlossen. Der am Dienstag ähnlich lethargische, technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,08 Prozent auf 19.448,61 Punkte./gl/nas