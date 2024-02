Aktien New York: Kurse steigen dank sinkender Anleiherenditen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Auf und Ab auf hohem Niveau an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Angesichts wieder sinkender Renditen am US-Anleihemarkt hat der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 38 519 Punkte zugelegt. Damit hielt er sich in Schlagdistanz zum jüngsten Rekordhoch bei knapp 38 800 Zählern.

Am Vortag hatten stark gestiegene Zinsen auf US-Staatsanleihen die Aktienbörsen belastet. Die Kurse an der New York Stock Exchange und an der Nasdaq werden derzeit vor allem von den Erwartungen bezüglich der Geldpolitik der US-Notenbank bestimmt. Zuletzt hatten Aussagen von Fed-Vertretern und starke Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten die Hoffnung auf bald wieder sinkende Leitzinsen gedämpft.

Der technologielastige NASDAQ 100 Index trat am Dienstag mit 17 615 Zählern auf der Stelle. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,24 Prozent auf 4954 Punkte./bek/he