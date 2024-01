Aktien New York: Leitindizes erklimmen weitere Rekordhochs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag ihre anfänglich zarten Gewinne im Handelsverlauf merklich ausgebaut und befinden sich wieder auf Rekordkurs. Positive Quartalszahlen und optimistische Gewinnaussichten einiger großer Unternehmen unter anderem aus der Technologiebranche sorgten für zunehmendes Kaufinteresse der Anleger. Neue US-Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg auf einen historischen Höchststand bei 37 833 Punkten und gewann zuletzt 0,94 Prozent auf 37 820,18 Zähler. Für die feiertagsbedingt verkürzte Börsenwoche deutet sich für den US-Leitindex damit ein Plus von rund 0,6 Prozent an.

Der marktbreite S&P 500 erklomm ebenfalls ein Rekordhoch und notierte zuletzt 1,06 Prozent höher bei 4831,73 Punkten. Der NASDAQ 100 stieg erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 17 000 Punkten und setzte damit ebenfalls seinen Rekordlauf fort. Zuletzt gewann das technologielastige Börsenbarometer 1,65 Prozent auf 17 263,23 Punkte.

In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Dezember unerwartet gefallen. Dagegen hellte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Januar - gemessen am von der Universität Michigan erhobenen Konsumklima - weiter auf und erreichte den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren.

Trotz milliardenschwerer Katastrophenschäden steigerte der Versicherer Travelers überraschend seinen Gewinn im abgelaufenen Jahr. Davon angetrieben zogen die Aktien als klarer Spitzenreiter im Dow um 5,9 Prozent an.

Unter den Technologiewerten gewannen die Papiere von Texas Instruments 4,7 Prozent. Der Halbleiterkonzern profitierte von einer Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS. Analyst Timothy Arcuri verwies auf eine Befragung von Halbleiter-Einkäufern, die ihn optimistisch stimme für eine verbesserte Auftragslage, von der Texas Instruments besonders früh profitieren sollte.

Die Anteilscheine von iRobot sackten um 27 Prozent ab. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, wird die geplante Übernahme des Roboterreiniger-Anbieters durch Amazon voraussichtlich von der Kartellbehörde der Europäischen Union blockiert. Amazon-Titel stiegen um 1,1 Prozent.

Nach der richterlich untersagten Übernahme durch den Konkurrenten Jetblue (JetBlue Airways) in dieser Woche und den Kurseinbrüchen der vergangenen Tage ging es für die Aktien von Spirit Airlines am Freitag um 23 Prozent nach oben. Damit notieren sie im bisherigen Jahresverlauf aber immer noch 57 Prozent im Minus. Die Fluggesellschaft betonte, dass ein Zusammenschluss mit Jetblue immer noch die beste Möglichkeit sei, "den dringend benötigten Wettbewerb zu erhöhen" und die Übernahmevereinbarung "in vollem Umfang in Kraft und Wirkung bleibt". Zudem legte das Unternehmen seine Bemühungen um eine Refinanzierung der Schulden dar.

Für die Papiere von Wayfair (Wayfair A) ging es um 8,5 Prozent nach oben. Der Online-Möbelhändler hatte umfangreiche Stellenstreichungen angekündigt./edh/he