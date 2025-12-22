Aktien New York: Moderate Gewinne zum Start in die Weihnachtswoche

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag ihre Gewinne von Ende letzter Woche etwas ausgebaut. Anleger setzten weiter auf eine Jahresendrally eines starken Börsenjahres mit dem Thema Künstliche Intelligenz als einer der Triebfedern.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zu Beginn der verkürzten Weihnachtshandelswoche um 0,35 Prozent auf 48.302 Punkte zu. Das vor zehn Tagen erreichte Rekordhoch bei 48.887 Punkten haben Anleger im Blick.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,47 Prozent auf 6.867 Punkte nach oben. Der techwertelastige NASDAQ 100 stieg um 0,49 Prozent auf 25.471 Punkte./la/he