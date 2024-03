Aktien New York: Rekordindizes drehen ins Minus - Wochenverluste bahnen sich an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Freitag zunächst an ihre Grenzen gestoßen. Die anfangs rekordhohen Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 haben etwas Federn gelassen. US-Arbeitsmarktdaten festigten im Gesamtbild zwar zunächst die Markterwartung einer Leitzinssenkung im Juni. In der Folge setzten aber Gewinnmitnahmen ein.

Der Nasdaq 100 schraubte seinen Rekord zu Beginn auf knapp 18 417 Zähler nach oben, büßte dann aber 1,53 Prozent auf 18 018,60 Punkte ein. Für den marktbreit gefassten S&P 500 ging es nach dem ersten Sprung bis auf 5189 Punkte zuletzt 0,70 Prozent bergab auf 5121,42 Zähler. Für beide Indizes deuten sich damit Wochenverluste an, die beim Nasdaq 100 mit eineinhalb Prozent besonders deutlich ausfallen.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) war den Schwankungen am Freitag nur wenig ausgesetzt, bei den dort enthaltenen Standardwerten blieben die Anleger relativ gelassen. An sie gingen Anleger zuletzt aber auch schon verhaltener ran, denn der bisherige Rekord des Kursbarometers ist zwei Wochen alt. Mit 38 733,03 Punkten stand der Dow zwei Stunden vor Schluss moderat mit 0,15 Prozent im Minus. Auch er kommt auf eine schwache Wochenbilanz.

Bei den Jobdaten gab es zwar einen unerwartet deutlichen Beschäftigungsanstieg, die Experten der ING Bank sahen aber auch Anzeichen einer Abkühlung. Sie verwiesen auf Revisionen der Vormonatswerte nach unten, eine schwache Lohnentwicklung und eine steigende Arbeitslosigkeit. "Diese Einflüsse deuten darauf hin, dass die Lage nicht ganz so robust ist, wie die erste Schlagzeile es vermuten lässt", schrieb der ING-Ökonom James Knightley.

Die Gewinnmitnahmen zeigten sich konform zum Nasdaq 100 vor allem im Technologiesektor. Nach zwei Rallytagen sanken die Aktien des Prozessorherstellers Intel am Dow-Ende um 4,3 Prozent. An der Nasdaq erwischte es die Anleger von Marvell Technology am heftigsten: Weil der Halbleiterkonzern mit seinen Zahlen enttäuschte, sackte der Kurs um elf Prozent ab.

Im Chipsektor war allgemein Kasse machen angesagt. Dies galt auch für Broadcom, obwohl die vorgelegten Zahlen im Großen und Ganzen die zuletzt hoch geschraubten Erwartungen erfüllten. Die UBS nahm Bezug zum Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI) und sprach von "weiteren Hinweisen auf eine starke KI-Nachfrage". Nach dem zuletzt erreichten Rekordniveau reichte der Quartalsbericht aber nicht mehr, um die Anleger weiter für die Aktien zu begeistern. Das Minus wurde auf 6,4 Prozent ausgeweitet.

Die Anteilsscheine des "KI-Lieblings" NVIDIA kamen denn auch an ihre Grenzen. Knapp unter der 1000-Dollar-Marke drehten sie ab und rutschten dann mit zuletzt 5,8 Prozent ins Minus. Sie konnten sich damit auch nicht mehr nachhaltig an den Marktwert von Apple annähern. Die Titel des iPhone-Herstellers konterten den Markt mit einer Erholung um zuletzt zwei Prozent. Apple gewann damit in der Rangliste der wertvollsten Konzerne wieder etwas Abstand zu Nvidia.

Unter den Anlegern von Eli Lilly (Eli Lilly and) kam Unsicherheit auf, wie ein Minus von 2,9 Prozent zeigte. Der Arzneimittelhersteller muss womöglich noch länger auf eine Zulassung seines Alzheimer-Mittels mit dem Wirkstoff Donanemab in den USA warten. Die Arzneimittelaufsicht FDA plant zunächst eine Anhörung mit externen Beratern, wobei es vor allem um Fragen rund um die Sicherheit und die Wirksamkeit der Therapie gehen soll. Dies war zur Freude der Biogen-Aktionäre, weil der Konkurrent seit Juli ein Alzheimer-Medikament auf dem Markt hat. Hier zogen die Aktien um 2,6 Prozent an./tih/jha/