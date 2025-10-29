NASDAQ Composite Index

23 581,14
-377,33
-1,57 %
29.10.2025 21:29:38

Aktien New York Schloss: Dow rutscht nach Rekord ins Minus - Powell verunsichert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch verschnupft auf Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell im späten Handel reagiert. Die wichtigsten Indizes drehten ins Minus, nachdem sie zuvor noch erneut auf Rekordstände gestiegen waren. Der Fed-Vorsitzende hatte auf einer Pressekonferenz nach der Verkündung der Leitzinsentscheidung die Hoffnung der Anleger auf einen weiteren Schritt nach unten im Dezember etwas gedämpft. Allerdings lockerte sich die Stimmung am Markt schnell wieder, die wichtigsten besonders zinssensiblen Technologie-Indizes gingen sogar höher aus dem Handel. Vor den Aussagen Powells hatte die Fed den Leitzins wie erwartet zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt.

Der Dow gab zu Handelsschluss um 0,16 Prozent auf 47.632,00 Punkte nach. Der S&P 500 verharrte prozentual bei 6.890,59 Punkten. Für den technologiestarken Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,41 Prozent auf 26.119,85 Punkte nach oben. Der mehr Werte umfassende Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) zog um 0,55 Prozent auf 23.958,47 Punkte an./la/he

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

