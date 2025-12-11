Aktien New York Schluss: Dow steigt auf Rekordhoch - Oracle brechen ein

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Dow Jones Industrial auf Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag unterschiedliche Wege eingeschlagen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Software-Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz.

Der stärker von den Aktien der klassischen Industrie geprägte Dow stieg in der Spitze auf rund 48.756 Punkte, das war eine weitere Höchstmarke. Damit ließ der bekannteste Aktienindex weltweit das Hoch von Mitte November hinter sich. Zum Handelsschluss betrug das Plus 1,34 Prozent auf 48.704,01 Punkte. Wie schon am Vortag trieben die geldpolitischen Maßnahmen der US-Notenbank Fed den Dow nach oben.

Anders der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100. In diesen Indizes sind die Technologieaktien deutlich schwerer gewichtet. Diese wurden aber von den Anlegern angesichts der schlechten Nachrichten von Oracle gemieden. Der NASDAQ 100 gab um 0,35 Prozent auf 25.686,69 Punkte nach, grenzte aber deutlich höhere Verluste ein. Der S&P 500 schloss mit 0,21 Prozent moderat im Plus bei 6.901,00 Zählern./bek/jha/