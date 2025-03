Aktien New York Schluss: 'Glorreiche Sieben' ziehen Nasdaq nach unten

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt ist die Vorsicht zurückgekehrt. Vor allem die überwiegend mit Technologiewerten bestückte US-Börse Nasdaq gab am Mittwoch Gewinne aus den vergangenen Handelstagen ab. Hier schlugen insbesondere die kräftigen Kursverluste der sogenannten Glorreichen Sieben, der sieben größten und bedeutendsten Tech-Werte, ins Kontor. Auch der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial wurde von der negativen Stimmung der Technologiebranche erfasst und schloss nach anfänglichen moderaten Gewinnen leicht in der Verlustzone.

Nach dem tags zuvor veröffentlichten, schwachen Verbrauchervertrauen ist die Unsicherheit wieder da. Außerdem will Donald Trump im Tagesverlauf Zölle ankündigen, die auf die Autoindustrie der EU abzielen.

Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,31 Prozent auf 42.454,79 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,12 Prozent auf 5.712,20 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 sackte um 1,83 Prozent auf 19.916,99 Zähler ab. Damit behauptet sich aktuell nur noch der US-Leitindex Dow oberhalb der 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend signalisiert.

Dass im Februar die Aufträge für langlebige Güter überraschend leicht gestiegen anstatt wie erwartet zurückgegangen waren, war keine Stütze für die Aktienkurse in den USA. Die Sorge über die wirtschaftlichen Auswirkungen eines globalen Handelskrieges dämpfe die Risikobereitschaft, was US-Aktien aktuell immer wieder zu spüren bekämen, sagte ein Marktbeobachter. Hinzu kam, dass die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche überraschend gefallen waren. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg der Vorräte gerechnet./ck/he