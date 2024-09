Aktien New York Schluss: Kursrutsch nach Stimmungsdaten - Techwerte sacken ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem langen Wochenende haben die US-Börsen am Dienstag einen Kurssturz erlitten. Schwache Stimmungsdaten aus der Industrie und ein Ausverkauf bei Halbleiterwerten ließen vor allem die sehr konjunktursensiblen Technologiewerte einbrechen. Beobachter sprachen von den größten Verlusten seit den Marktturbulenzen vor rund einem Monat. Das Angstbarometer Vix zog zwar an, erreichte aber nicht die damals erklommenen Höhen. Die Anleger steuerten gleichwohl den als sicher geltenden Hafen der US-Staatsanleihen an.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,51 Prozent auf 40.936,93 Punkte, nachdem er am Freitag bei gut 41.585 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte. Am Montag war wegen des Feiertages "Labor Day" nicht gehandelt worden.

Der marktbreite S&P 500 büßte am Dienstag 2,12 Prozent auf 5.528,93 Punkte ein. Der technologielastige NASDAQ 100 rutschte um 3,15 Prozent auf 18.958,74 Zähler ab, was den größten Kursverlust seit Juli bedeutete.

Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich im August weniger als erwartet aufgehellt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) ermittelte Einkaufsmanagerindex ISM signalisiert weiter eine wirtschaftliche Schrumpfung./la/jha/